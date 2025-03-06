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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Туреччина хоче бути частиною архітектури безпеки Європи у разі розвалу НАТО
17:40 06.03.2025 |
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан попередив, що дії президента США Дональда Трампа повинні стати "тривожним дзвінком" для Європи, щоб створити систему безпеки, незалежну від США і НАТО.
Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
Фідан, виступаючи після зустрічей у Лондоні з європейськими колегами, де обговорювалися спроби Трампа тиснути на Україну з метою припинення вогню з Росією і його погрози вийти з системи європейської безпеки, заявив, що Анкара готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО розвалиться.
"Джина випустили з пляшки, і немає ніякого способу повернути його назад... Навіть якщо президент Трамп вирішить не виводити війська з Європи зараз, не виключено, що в майбутньому хтось зі схожими поглядами і політичними ідеями може розглянути можливість зменшення внеску Америки в європейську безпеку", - сказав міністр.
Фідан, який раніше обіймав посаду голови турецької розвідки, підкреслив, що Європа повинна об'єднатися і "розробити свій власний центр тяжіння".
Туреччина є другою за величиною військовою силою НАТО після США, що робить Анкару ключовим гравцем у будь-яких майбутніх домовленостях щодо безпеки в Європі.
Нагадаємо, Міністерство оборони Туреччини заявило в четвер, що країна готова розгорнути війська в Україні "в разі необхідності" для забезпечення миру.
Раніше ЗМІ вже писали, що Туреччина у розмовах з представниками України та Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українській території як частини миротворчих сил.
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