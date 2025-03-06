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Зовнішньоторговельний дефіцит США в січні зріс до рекордних $131,4 млрд
17:35 06.03.2025 |
Дефіцит зовнішньоторговельного балансу США в січні 2025 року зріс на 34% відносно попереднього місяця - до рекордних $131,4 млрд, повідомило міністерство торгівлі країни.
Згідно з переглянутими даними, у грудні від'ємне сальдо торгового балансу становило $98,1 млрд, а не $98,4 млрд, як було оголошено раніше.
Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували збільшення дефіциту до $127,4 млрд з оголошеного раніше грудневого рівня.
Обсяг експорту зі США в січні зріс на $3,3 млрд (1,2%), до $269,8 млрд. Експорт товарів підвищився на $2,7 млрд, послуг - на $0,6 млрд.
Обсяг американського імпорту піднявся на $36,6 млрд (10%), до рекордних $401,2 млрд. Імпорт товарів підвищився на $36,2 млрд, послуг - на $0,4 млрд.
Дефіцит у торгівлі товарами позаминулого місяця збільшився на $33,5 млрд - до $156,8 млрд, профіцит у сфері послуг зріс на $0,2 млрд - до $25,4 млрд.
Порівняно із січнем 2024 року дефіцит зовнішньоторговельного балансу збільшився на $64,5 млрд, або майже вдвічі. Експорт зріс на $10,6 млрд (4,1%), імпорт - на $75,2 млрд (23,1%).
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