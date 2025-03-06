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Литва таки вийшла з конвенції про заборону касетних боєприпасів: усе через загрозу від Росії
17:12 06.03.2025 |
Литва офіційно вийшла з міжнародної конвенції, яка забороняє закупівлю, використання та виробництво касетних боєприпасів.
Парламент країни схвалив це рішення ще 18 липня 2024 року, а восени Вільнюс подав відповідні документи в ООН. Шестимісячний термін, необхідний для виходу з угоди, завершився 6 березня 2025 року.
Своє рішення Литва обґрунтовує тим, що Росія активно використовує такі боєприпаси, а для ефективного стримування агресії потрібно застосовувати всі можливі засоби. Міністр оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що вихід із конвенції пов'язаний зі зміною геополітичної ситуації та новими загрозами.
Після виходу з договору Литва планує закуповувати касетні боєприпаси разом із союзниками. Також у Вільнюсі розглядають можливість виходу з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін. Остаточне рішення планують ухвалити найближчими місяцями.
Пояснимо, що касетні боєприпаси містять суббоєприпаси, які призначені для ураження живої сили та техніки. Частина з них може залишатися нерозірваною, що створює загрозу для цивільного населення навіть після завершення бойових дій.
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