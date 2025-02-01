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ЄЦБ погіршив прогноз зростання ВВП єврозони у 2025-2026 рр.
16:50 06.03.2025 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) погіршив прогноз зростання ВВП єврозони в 2025 році до 0,9% з очікуваних у грудні 1,1%.
Очікування на наступний рік були переглянуті до 1,2% з 1,4%, йдеться в повідомленні регулятора за підсумками березневого засідання. Оцінка на 2027 рік залишилася без зміни - 1,3%.
"Перегляд у бік зниження на 2025 і 2026 роки відображає зниження експорту і слабкість інвестицій, частково зумовлені високою невизначеністю в торгівлі, а також у політиці загалом, - повідомляється в документі. - Зростання реальних доходів і поступове зникнення наслідків минулих підвищень ставок залишаються ключовими факторами, покладених в основі очікуваного підйому попиту з плином часу".
ЄЦБ підвищив прогноз темпів зростання споживчих цін цього року до 2,3% з прогнозованих раніше 2,1%. У 2026 році, як і раніше, очікується підвищення на 1,9%. Оцінку на 2027 рік було переглянуто до 2% з 2,1%.
"Процес дезінфляції йде за планом, - наголошується в повідомленні. - Інфляція продовжувала розвиватися в цілому, як і очікувалося. Перегляд у бік підвищення на 2025 рік відображає сильнішу динаміку цін на енергоносії".
Споживчі ціни без урахування енергоносіїв і продуктів харчування (базова інфляція) підвищаться, за прогнозом ЄЦБ, у поточному році на 2,2% (раніше очікувалося 2,3%), наступного року - на 2% (колишня оцінка 1,9%). У 2027 році, як і раніше, передбачається зростання на 1,9%.
"Більшість показників припускають, що інфляція стабілізується на середньостроковому цільовому рівні ЄЦБ у 2% на стійкій основі", - наголошується у звіті.
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