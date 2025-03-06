ЄЦБ знизив відсоткові ставки на 25 б.п., відзначив значне пом'якшення ГКП

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікувано знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками березневого засідання, що завершилося в четвер.

Як ідеться в повідомленні регулятора, ставка за депозитами тепер становить 2,5% річних, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка за маржинальними кредитами - 2,9%.

Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

"Грошово-кредитна політика стає значно менш обмежувальною мірою того, як зниження відсоткових ставок зменшує вартість нових запозичень для компаній і домогосподарств", - ідеться в пресрелізі за підсумками засідання.

Водночас керівництво центробанку зазначило, що дезінфляційний процес відбувається відповідно до плану, а динаміка інфляції загалом відповідає очікуванням співробітників ЄЦБ, водночас березневий прогноз для інфляції слабо відрізняється від попереднього.

Як повідомлялося, ЄЦБ підвищив прогноз темпів зростання споживчих цін цьогоріч до 2,3% з 2,1%, які прогнозувалися раніше. У 2026 році, як і раніше, очікується підвищення на 1,9%, а оцінку на 2027 рік було переглянуто до 2% з 2,1%.

Інфляція в єврозоні залишається підвищеною, головним чином через те, що цінам і зарплатам у певних секторах економіки все ще потрібен час, щоб скорегуватися з урахуванням стрибка інфляції, що спостерігався раніше. Водночас темпи зростання зарплат стають помірнішими, як і очікувалося.

Загалом "більшість базових показників інфляції свідчить про те, що інфляція стабілізується близько цільових 2% у середньостроковій перспективі", наголошується в пресрелізі.

Керуюча рада ЄЦБ, як і раніше, має твердий намір забезпечити повернення інфляції до середньострокової мети в 2% і готова скорегувати всі наявні інструменти для її досягнення.

Для цього керівництво регулятора продовжуватиме стежити за статданими і ухвалюватиме рішення про ставки на кожному засіданні окремо, "особливо в поточних умовах зростання невизначеності".

"Рішення про ставки ґрунтуватимуться, зокрема, на оцінках інфляційного прогнозу в світлі економічних і фінансових даних, і на динаміці базової інфляції", - наголошується в пресрелізі.

У ЄЦБ немає заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому.

Портфель паперів, придбаних регулятором у рамках програм викупу активів PEPP і APP, скорочується помірними і передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Пара євро/долар за даними на 15:39 к. ч. торгується на рівні $1,0822 порівняно з $1,0790 на закриття попередньої сесії, євро зміцнюється на 0,3%. Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 знижується на 0,78%.

