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ЄЦБ знизив відсоткові ставки на 25 б.п., відзначив значне пом'якшення ГКП
16:45 06.03.2025 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікувано знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками березневого засідання, що завершилося в четвер.
Як ідеться в повідомленні регулятора, ставка за депозитами тепер становить 2,5% річних, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка за маржинальними кредитами - 2,9%.
Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.
"Грошово-кредитна політика стає значно менш обмежувальною мірою того, як зниження відсоткових ставок зменшує вартість нових запозичень для компаній і домогосподарств", - ідеться в пресрелізі за підсумками засідання.
Водночас керівництво центробанку зазначило, що дезінфляційний процес відбувається відповідно до плану, а динаміка інфляції загалом відповідає очікуванням співробітників ЄЦБ, водночас березневий прогноз для інфляції слабо відрізняється від попереднього.
Як повідомлялося, ЄЦБ підвищив прогноз темпів зростання споживчих цін цьогоріч до 2,3% з 2,1%, які прогнозувалися раніше. У 2026 році, як і раніше, очікується підвищення на 1,9%, а оцінку на 2027 рік було переглянуто до 2% з 2,1%.
Інфляція в єврозоні залишається підвищеною, головним чином через те, що цінам і зарплатам у певних секторах економіки все ще потрібен час, щоб скорегуватися з урахуванням стрибка інфляції, що спостерігався раніше. Водночас темпи зростання зарплат стають помірнішими, як і очікувалося.
Загалом "більшість базових показників інфляції свідчить про те, що інфляція стабілізується близько цільових 2% у середньостроковій перспективі", наголошується в пресрелізі.
Керуюча рада ЄЦБ, як і раніше, має твердий намір забезпечити повернення інфляції до середньострокової мети в 2% і готова скорегувати всі наявні інструменти для її досягнення.
Для цього керівництво регулятора продовжуватиме стежити за статданими і ухвалюватиме рішення про ставки на кожному засіданні окремо, "особливо в поточних умовах зростання невизначеності".
"Рішення про ставки ґрунтуватимуться, зокрема, на оцінках інфляційного прогнозу в світлі економічних і фінансових даних, і на динаміці базової інфляції", - наголошується в пресрелізі.
У ЄЦБ немає заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому.
Портфель паперів, придбаних регулятором у рамках програм викупу активів PEPP і APP, скорочується помірними і передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.
Пара євро/долар за даними на 15:39 к. ч. торгується на рівні $1,0822 порівняно з $1,0790 на закриття попередньої сесії, євро зміцнюється на 0,3%. Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 знижується на 0,78%.
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