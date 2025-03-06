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АНАЛІТИКА

Саміт ЄС підтримає створення «Східного щита» на кордоні з РФ і Білоруссю, але без України

 

У висновки позачергового засідання Європейської ради, яке триває зараз у Брюсселі, планують включити згадку про необхідність розбудови проекту "Східний щит", що передбачає посилення оборонної інфраструктури на східному кордоні Європейського Союзу.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає кореспондент "Європейської правди".

Польський прем'єр підкреслив, що "Східний щит", першочергово польський проект, до якого доєднується все більше держав ЄС, має бути згаданий у висновках Європейської ради як один з пріоритетних.

"Те, чого я хотів досягти на цьому етапі, ми вже забезпечили. Висновки (Європейської ради) вже включають "Східний щит" і ширшу ініціативу. Бо йдеться не лише про "Східний щит" як польський проект. Фінляндія, країни Балтії і, як я сьогодні сьогодні обговорював з президентом Румунії, багато інших країн хочуть бути частиною цього великого проекту - захисту східного кордону Європи", - повідомив Дональд Туск.

Туск наголосив, що він "майже впевпений" у тому, що "Східний щит" і захист східного кордону ЄС стали пріоритетами, які вже ніхто не ставить під сумнів".

"Це також означає фінансову і інфраструктурну підтримку (з боку ЄС)", - додав він.

Польський прем'єр також заявив про необхідність розглянути питання про збільшення присутності європейських військ та військ НАТО на кордоні з РФ і Білоруссю.

"Щоб дійсно пропонувати гарантії безпеки іншим, ми повинні бути у безпеці самі. Ось чому перше, що ми повинні зробити в Європі, це повністю убезпечити наші власні кордони - особливо з Росією та Білоруссю", - переконаний Дональд Туск.

Варто зауважити, що наразі проект "Східний щит" не поширюється на Україну.

У розмові з кореспондентом "Європейської правди" дипломат однієї з ключових держав Євросоюзу повідомив, що "станом на зараз проект включає в себе лише держави ЄС", а питання можливого додавання до нього України на порядку денному нині не стоїть.

Нагадаємо, що ще у січні 2024 року міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні.

В листопаді 2024 прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про початок будівництва системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю.

Польща має намір завершити зведення і зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року.
Ключові теги: ЄС
 

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