ЄС змінює терміни відмови від російських енергоресурсів – Politico

Комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен

Європейський Союз призупиняє заплановане оприлюднення довгоочікуваної пропозиції щодо припинення залежності від російського викопного палива та ядерних технологій, оскільки президент США Дональд Трамп прагне нормалізувати відносини з Росією та нав'язати своє бачення миру в Україні.

Робота над дорожньою картою щодо зменшення залежності від російської енергії триває, але не буде представлена цього місяця, як планувалося, повідомив Politico високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності, оскільки йдеться про закриті переговори.

"Ми продовжуємо працювати над дорожньою картою, вона готується, але терміни змінилися у зв'язку з останніми геополітичними подіями. Дата буде повідомлена згодом", - зазначив чиновник.

Орієнтовний порядок денний колегії, підготовлений Європейською комісією, також підтверджує, що план не буде представлений цього місяця, як повідомлялося раніше.

Комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен обіцяв представити конкретні пропозиції щодо виключення російської нафти, газу та ядерного палива з енергетичних систем ЄС протягом перших 100 днів свого мандату - термін, який тепер буде пропущено.

Наразі ЄС проводить переговори з адміністрацією Трампа, які, ймовірно, міститимуть зобов'язання щодо збільшення імпорту американського газу, а двосторонні переговори Вашингтона з Росією останніми тижнями викликали невизначеність стосовно майбутніх економічних відносин між Кремлем і Заходом.

"Ми повинні усвідомлювати, що не змогли б зменшити залежність від Росії без енергії зі США. Вони справді були нашими друзями, і я, звичайно, сподіваюся, що ми й надалі залишатимемося друзями", - сказав Йоргенсен в інтерв'ю Politico в грудні.

Спочатку презентація плану була запланована на лютий, після цього її перенесли на 26 березня. Наразі дата оголошення плану невідома.

Європейський Союз поставив за мету відмовитися від російського природного газу до 2027 року. Це сталося у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.