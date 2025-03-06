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ЦБ Туреччини очікувано знизив ключову ставку до 42,5%
14:10 06.03.2025 |
Центробанк Туреччини в четвер зменшив ключову відсоткову ставку на 2,5 відсоткових пункти, до 42,5% річних з 45%.
Рішення ЦБ збіглося з очікуваннями аналітиків. У результаті ставка семиденних операцій РЕПО перебуває на річному мінімумі.
Турецький регулятор почав підвищувати ставку в червні 2023 року, менш ніж за рік довів її до 50% з 8,5% і утримував ставку на цьому рівні вісім засідань поспіль.
Поступове зниження ставки багато в чому стало наслідком уповільнення інфляції в країні. Темпи зростання споживчих цін у Туреччині в лютому становили 39,05% у річному вираженні проти січневих 44,12%. Це мінімальний рівень з червня 2023 року, до того ж ослаблення інфляції було відзначено за підсумками восьмого місяця поспіль.
Внутрішній попит сприяє дезінфляційному тренду, а прогнози для інфляції поліпшуються, йдеться в заяві ЦБ. Грошово-кредитна політика залишиться обмежувальною доти, доки регулятор не досягне цінової стабільності, а подальші рішення за ставкою залежатимуть від статданих, що надходитимуть.
Курс турецької нацвалюти слабо змінюється в четвер і становить 36,4362 ліри/$1. За останні дванадцять місяців ліра подешевшала приблизно на 14,35% в парі з американською валютою.
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