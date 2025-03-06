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АНАЛІТИКА

Найбільша приватна авіакомпанія РФ зупинила будівництво заводу

 

Дочірня компанія S7 "Центр розвитку S7" заморозила будівництво заводу з виробництва деталей для газотурбінних двигунів у Санкт-Петербурзі.

Про це пише The Moscow Times.

Повідомляють, що проєкт дістав схвалення у 2024 році, але роботи так і не почалися.

Завод мав з'явитися на території особливої економічної зони Санкт-Петербурга, а загальна площа виробничих і адміністративних приміщень мала становити 7 900 м². S7 планувала інвестувати в проєкт 7,5 млрд руб (83,57 млн дол). Спочатку перша черга мала запрацювати 2027 року, а друга - 2028-го. Тепер терміни "значно зміщені вправо", повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

При цьому наголошується, що коли саме проєкт можуть реалізувати - невідомо, але в компанії стверджують, що від планів не відмовляються.

Підприємство мало випускати лопатки для гарячої частини авіадвигунів.

S7 уже має машинобудівний завод у Бердську, де з 2024 року випускає лопатки для західних авіадвигунів. Після введення санкцій компанія втратила можливість ремонтувати свої літаки Airbus і Boeing за кордоном, тому змушена налагоджувати власне виробництво запчастин.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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