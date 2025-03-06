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Продажі авто у РФ впали на чверть: очікується подальше падіння на тлі санкцій
13:47 06.03.2025 |
Продажі нових легкових автомобілів у Росії в лютому обвалилися на 24,9% у річному вимірі, що стало першим спадом щомісячних продажів із квітня 2023 року.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Autostat.
До лютого продажі зростали протягом 22 місяців поспіль, відновлюючись після 2022 року на тлі війни з Україною та виходом західних автовиробників, таких як Renault і Volkswagen.
З кінця минулого року зростання почало сповільнюватися, і Autostat прогнозує падіння російського авторинку на 10-20% у 2025 році. Очікується зниження на 15% через високі відсоткові ставки та санкції.
Китайські автовиробники суттєво збільшили свою присутність на російському ринку, зайнявши понад половину продажів проти менш ніж 10% до війни.
Китайські бренди домінують у топ-10 за продажами, за винятком беззаперечного лідера - найбільшого російського автовиробника АвтоВАЗ, який у лютому продав 24 573 автомобілі, що на 14,3% менше, ніж роком раніше.
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