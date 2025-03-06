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АНАЛІТИКА

Втрати іноземного бізнесу в РФ перевищили $170 млрд

 

Від початку повномасштабного вторгнення понад 1300 міжнародних компаній скоротили або припинили свою діяльність у Росії, втративши через це понад $170 млрд. Про це свідчать дані дослідження "Оцінка прямих втрат іноземних компаній у Росії: фінансовий вплив, ринкові наслідки та стратегічні коригування", підготовленого експертами KSE Institute.

Згідно із дослідженням, основну частину втрат іноземних компаній становить списання активів - понад $167 млрд.

Зокрема, понад $57 млрд припадає на компанії, активи яких були конфісковані російською владою, передані місцевим структурам або державним установам, хоча їх ринкова вартість до експропріації оцінювалася у близько $74 млрд.

Додатково компанії були змушені сплатити щонайменше $3 млрд "податку за вихід", який став обов'язковою умовою продажу активів і значно зріс із 2023 року.

Найбільше постраждали компанії зі США ($46 млрд), Німеччини ($44,5 млрд), Великої Британії ($35,1 млрд), Франції ($12,1 млрд), Австрії ($6,7 млрд) та Фінляндії ($5,1 млрд).

Серед найбільших втрат - вихід British Petroleum (BP) із Роснєфті ($25,5 млрд), націоналізація активів Uniper ($22 млрд), Fortum ($4,07 млрд), списання активів ExxonMobil ($4 млрд), Renault ($2,4 млрд) та вимушений продаж Société Générale свого російського бізнесу ($3,3 млрд).

"Продаж активів міжнародних компаній у Росії часто відбувався із суттєвим дисконтом - до 90-100% нижче ринкової вартості. Кремль та пов'язані з ним бізнес-групи отримували вигоду від цієї ситуації, викуповуючи активи міжнародних корпорацій фактично за безцінь", - зазначають у дослідженні.

Крім цього, щонайменше 30 компаній стали жертвами примусового захоплення активів, зокрема Carlsberg, Danone, Fortum, Wintershall Dea, Uniper та ExxonMobil.

Фінансові втрати були найбільшими у секторі енергетики, де загальні списання British Petroleum, ExxonMobil, Fortum, TotalEnergies та Uniper перевищили $60 млрд.

В автомобільній промисловості Renault втратила $2,4 млрд, Volkswagen та Nissan також зазнали суттєвих втрат.

У фінансовому секторі Société Générale втратила $3,3 млрд, а UniCredit та Raiffeisen Bank зіткнулися з масштабними судовими позовами та списаннями. У сфері споживчих товарів McDonald's, Nestlé, Unilever, Danone та Carlsberg змушені були або піти з ринку, або розпродати активи за безцінь.

Станом на початок березня 2025 року 481 компанія повністю покинула російський ринок. Ще близько 1357 бізнесів скоротили операційну діяльність або перебувають у процесі виходу.

Водночас понад 2260 міжнародних компаній продовжують працювати в Росії без суттєвих змін, отримуючи прибутки та сплачуючи податки до бюджету країни-агресора.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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