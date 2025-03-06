Тайвань на тлі загроз з боку Китаю вивчає досвід компаній в Україні, які працюють під час війни - Reuters

Уряд Тайваню на тлі посилення загроз з боку КНР звернувся до приватних компаній, які продовжують працювати в Україні, за консультаціями про те, як організувати операційну діяльність в умовах воєнного стану та постійних бойових дій.

Про це з посиланням на джерела в тайванському уряді пише Reuters, передає Укрінформ.

«Ми сподіваємося дізнатися з досвіду України, з перших вуст, як приватні компанії допомогли створити стійкість її уряду та суспільства під час війни», - сказав високопоставлений чиновник служби безпеки Тайваню.

У першу чергу тайванців цікавить досвід великих міжнародних компаній і корпорацій, зокрема Uber і Microsoft, що продовжують надавати важливі послуги у воюючій Україні.

Серед ідей, що цікавлять Тайвань, як включити супермаркети в державну мережу поставок і використовувати служби таксі для невідкладних медичних випадків, таких як підтримка донорства крові, коли система охорони здоров'я перевантажена.

Наразі уряд острова працює над створенням каналів зв'язку між компаніями на Тайвані та їх колегами в Україні, аби допомогти своїм компаніям швидко покращити планування й підготовку на випадок надзвичайної ситуації.

«У нас є воля до боротьби і тепер ми також повинні проявити нашу волю до підготовки», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, враховуючи уроки країн Північної Європи та Балтії, Тайвань уже оновлює свої системи оповіщення та укриттів.

Цього тижня у Тайбеї відбувся закритий семінар із підготовки до реагування на надзвичайну ситуацію за участю високопоставлених дипломатів зі США, Японії та Австралії і представників сектору безпеки Тайваню, на якому доповідачем був голова Американської торгової палати в Україні Енді Гундер.

Гундер, серед іншого, закликав уряд Тайваню створити резервні онлайн-системи, акцентувавши увагу на масованих російських кібератаках, за допомогою яких агресор намагається паралізувати критичну інфраструктуру України перед ракетними атаками.

«Під час Другої світової війни ми бачили, що найбезпечніше місце для критичної інфраструктури було в тунелях. Сьогодні ж найбезпечніша інфраструктура - у хмарах», - сказав він.

Зокрема, це стосується безперебійної роботи платіжних сервісів, таких як Mastercard і Visa, що забезпечують фінансову стабільність країни під час війни.

«Технології, банківська справа, їжа, доставка, роздрібна торгівля - це все підтримує економіку», - сказав американський представник, відповідаючи на запитання про те, як влада Тайваню має підготуватися до потенційного збройного конфлікту з Китаєм.