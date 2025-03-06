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АНАЛІТИКА

У Туреччині відкрили трубопровід для азербайджанського газу в Нахічевань

 

В Анкарі за участі президентів Туреччини та Азербайджану Реджепа Тайїпа Ердогана та Ільхама Алієва відбулася церемонія відкриття газопроводу Ігдир-Нахічевань.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Цей газопровід з добовою пропускною спроможністю до 2 мільйонів кубометрів забезпечить усі потреби ексклаву Нахічевань у природному газі упродовж 30 років», - сказав президент Туреччини на пресконференції після відкриття трубопроводу.

Він наголосив, що Туреччина та Азербайджан стоять на боці миру, спокою та процвітання регіону.

«Сьогодні газ, який надходить з Азербайджану через Туреччину, забезпечив енергетичну безпеку багатьох країн. Експорт газу з Азербайджану досяг 25 млрд кубометрів, половина з яких припадає на Туреччину. Крім Туреччини, 10 європейських країн зміцнили свою енергетичну безпеку. Проєкт, який ми сьогодні відкриваємо, енергетично убезпечить Нахічевань», - сказав президент Азербайджану.

Він зазначив, що спільні проєкти нафто- та газопроводів не лише з'єднали дві країни, а й змінили енергетичну карту Євразії.

У Туреччині відкрили трубопровід для азербайджанського газу в Нахічевань

 

Нахічеванська автономна республіка в складі Азербайджану відокремлена від головної його частини територією Вірменії.
 

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