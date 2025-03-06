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Канада не розуміє, чого Трамп хоче досягти торговельною війною - МЗС
08:50 06.03.2025 |
Канада не розуміє, навіщо президент США Дональд Трамп розпочав торговельну війну зі своїм найближчим союзником.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час виступу у Торонто заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Не думайте, що між нами не було розмов про оновлення угоди про вільну торгівлю між Канадою, США та Мексикою. Але проблема в тому, що прагнення президента США не зрозумілі. Не йдеться про те, що ми не готові говорити про торгівлю", - сказала Жолі.
За її словами, у системі державного управління США зараз "лише одна особа ухвалює рішення". "Ми мусимо бути готовими реагувати на такий стан справ. Тому, обговорюючи торгівлю, ми маємо думати й про будь-що інше, де можлива співпраця", - зазначила міністерка.
Вона додала, що "перемовини тривають, але врешті-решт, лише президент Трамп й премʼєр-міністр Трюдо зможуть укласти угоду". "І це стосується не лише нас, а кожної країни", - підсумувала Жолі.
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