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АНАЛІТИКА

Канада не розуміє, чого Трамп хоче досягти торговельною війною - МЗС

 

Канада не розуміє, навіщо президент США Дональд Трамп розпочав торговельну війну зі своїм найближчим союзником.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час виступу у Торонто заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Не думайте, що між нами не було розмов про оновлення угоди про вільну торгівлю між Канадою, США та Мексикою. Але проблема в тому, що прагнення президента США не зрозумілі. Не йдеться про те, що ми не готові говорити про торгівлю", - сказала Жолі.

За її словами, у системі державного управління США зараз "лише одна особа ухвалює рішення". "Ми мусимо бути готовими реагувати на такий стан справ. Тому, обговорюючи торгівлю, ми маємо думати й про будь-що інше, де можлива співпраця", - зазначила міністерка.

Вона додала, що "перемовини тривають, але врешті-решт, лише президент Трамп й премʼєр-міністр Трюдо зможуть укласти угоду". "І це стосується не лише нас, а кожної країни", - підсумувала Жолі.
Ключові теги: Канада, США
 

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