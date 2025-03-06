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У Білому домі дорікнули демократам - аплодували Україні, а не Трампу
08:46 06.03.2025 |
Речниця президента США дорікнула членам Демпартії за те, що вони аплодували, коли Трамп у Конгресі почав говорити про допомогу Україні, яку надала попередня адміністрація.
З відповідною заявою Керолайн Лівітт виступила під час брифінгу у Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Демократи відмовилися плескати американському народу, американським інтересам та американським пріоритетам, але вони плескали Україні, де президент (Трамп - ред.), до речі, докладає великих зусиль, аби припинити цю війну»,- сказала вона.
У цьому зв'язку Лівітт наголосила: демократи повинні аплодувати Трампові «за те, що він дійсно щось робить».
Як повідомлялося, під час звернення до обох палат Конгресу в вівторок Дональд Трамп звинуватив попередню адміністрацію США у «бездумних витратах сотень мільярдів» на підтримку України. Водночас він заявив, що хоче повернути ці кошти американським платникам податків, а також прагне завершити війнуі.
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