Німеччина закликала ЄС змінити фіскальні правила для збільшення витрат на оборону

Німеччина закликала Європейський Союз реформувати свої фіскальні правила, щоб дозволити країнам більше витрачатися на оборону. Це суттєве зрушення для країни, відомої своєю обмеженістю у витратах на такі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Посол Німеччини в ЄС шокував своїх колег у Брюсселі в середу, 5 березня, закликавши блок надати країнам-членам додатковий бюджетний простір для збільшення витрат на оборону в довгостроковій перспективі з огляду на геополітичні обставини. Очікується, що лідери ЄС обговорять можливі зміни до фіскальних правил ЄС під час зустрічі у четвер, 6 березня.

Євросоюз та його країни-члени поспішають задіяти трильйони євро додаткових коштів на оборону, щоб протистояти загрозі російської агресії та компенсувати різкий відхід адміністрації президента США Дональда Трампа від зобов'язань Америки щодо європейської безпеки.

Європейські державні облігації продовжили своє падіння після звіту, адже інвестори готувалися до додаткової емісії. Дохідність 10-річних італійських та французьких боргових зобов'язань досягла сесійних максимумів і в середу зросла приблизно на 20 базисних пунктів кожна. Це сталося після того, як у вівторок пізно ввечері Німеччина зробила заяву щодо збільшення бюджету, яка призвела до стрімкого зростання дохідності та курсу євро.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив у вівторок, що уряд внесе зміни до Конституції, щоб звільнити витрати на оборону і безпеку від обмежень на бюджетні витрати, та зробить "усе можливе" для захисту країни.

Він сказав, що за підтримки своїх ймовірних партнерів по коаліції, він також планує створити інфраструктурний фонд у розмірі 500 мільярдів євро (528 мільярдів доларів) для інвестування в такі пріоритети, як транспорт, енергетичні мережі та житлове будівництво протягом 10 років.

Зміна правил гри

Зміни в Берліні кидають виклик іншим 26 членам ЄС перед тим, як вони зберуться у четвер, щоб обговорити, як збільшити військові витрати в усьому блоці. Оскільки Берлін зазвичай рішуче виступає проти збільшення витрат, це може змінити правила гри для європейської оборони.

Очікується, що саміт ЄС у четвер схвалить запуск механізму, що дозволить збільшити витрати на оборону впродовж наступних чотирьох років. У вівторок ЄС окремо оголосив про план, який може мобілізувати до 800 мільярдів євро додаткових національних витрат, зокрема 150 мільярдів євро кредитів ЄС для країн-членів на інвестиції в оборону.

Джерела Bloomberg повідомили, що під час дискусії за зачиненими дверима в середу, посол Німеччини в ЄС заявив, що заходи, які наразі розглядаються, будуть лише короткостроковими, та що блок повинен вивчити шляхи зміни фіскальних правил на більш довгострокову перспективу.

Bloomberg нагадало, що бюджетні правила ЄС обмежують борг країн-членів до 60% ВВП, а дефіцит - до 3%. Ще рік тому Німеччина виступала проти закликів надати більшої гнучкості правилам ЄС щодо пріоритетів, включно з обороною.

В останні роки Німеччина конфліктувала з південними країнами-членами ЄС щодо бюджетного контролю, об'єднуючись з фінансово консервативними країнами, такими як Нідерланди, які холодно зустріли розворот Берліна в середу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який йде у відставку, вперше натякнув на розворот, виступаючи минулого місяця на Мюнхенській конференції з безпеки, та закликав країни-члени ЄС посилити свою обороноздатність.

"Тому я пропоную зробити виняток у пакті про стабільність Європейського Союзу для всіх інвестицій в оборонне обладнання, які перевищують наш поточний цільовий показник НАТО в 2%, на обмежений період часу і при збереженні фінансової стабільності всіх країн-членів. Німеччина готова до цього", - сказав Шольц 15 лютого.

З того часу розкол між Європою та США лише поглибився, а адміністрація Трампа призупинила військову допомогу Україні.

Подальші кроки

Зіткнувшись з цією новою реальністю, Мерц, який переміг на національних виборах 23 лютого, у вівторок ввечері домовився з соціал-демократами Шольца про те, що уряд внесе зміни до Конституції, щоб звільнити витрати на оборону і безпеку від обмежень на фіскальні витрати.

У середу вранці Мерц зустрівся з Шольцем у канцелярії, щоб обговорити політичні наслідки боргового пакету. Шольц також провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв йому подальшу військову підтримку з боку Німеччини.

У четвер Шольц і Мерц вирушать до Брюсселя, де лідер ХДС візьме участь у засіданні Європейської народної партії, а канцлерка, яка залишає посаду, візьме участь у зустрічі лідерів ЄС, де обговорюватиметься заплановане пом'якшення фіскальних правил.

Фінансова допомога України з боку ЄС

Нагадаємо, Україна отримає 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility, якщо ухвалить законопроекти про реформування житлового законодавства в Україні, - повноцінної рамки, що буде регулювати всі аспекти повоєнного відновлення.

Єврокомісія та Європейський інвестиційний банк планують укласти гарантійну угоду на загальну суму 1,95 млрд євро. Вона має надавати підтримку інвестиційним програмам в рамках Українського фонду в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Раніше в ЄС почали обговорення надання додаткового пакету фінансової допомоги для України. Наразі його подробиці невідомі.