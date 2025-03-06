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Макрон повторив, що готовий говорити про «ядерну парасольку» Франції для Європи
23:58 05.03.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні до нації ввечері 5 березня.
Французький лідер сказав, що бачить особливу роль Франції у зусиллях з посилення автономності та обороноздатності Європи як країни з "найефективнішою армією у Європі" і ядерної держави.
Він зазначив, що від часу, коли у Франції з'явилася ядерна зброя, це було її повністю самостійним суверенним інструментом, що відігравав роль у підтриманні миру й безпеки на європейському континенті.
"Але у відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив розпочати стратегічні дебати стосовно захисту нашим засобом стримування наших союзників на європейському континенті. Що б не сталося, рішення завжди було і буде у руках президента Республіки", - запевнив Макрон, відповідаючи на критику всередині країни, що пролунала після перших його слів про таку можливість.
В інтерв'ю, яке він дав 2 березня на шляху на саміт європейських лідерів у Лондоні, Макрон допустив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США. Також Макрон висловив думку, що Європі час збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП.
Нагадаємо, 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.
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