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Президент Франції анонсував «рішучі рішення» на позачерговому саміті ЄС
23:54 05.03.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що на позачерговому саміті лідерів ЄС у четвер очікує "рішучих кроків" для зміцнення самодостатності Європи у питаннях безпеки й оборони.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав у зверненні до нації ввечері 5 березня.
Макрон зазначив, що Франція і Європа продовжить покладатися на НАТО і на союзництво із США, але при цьому важливо посилювати самодостатність в оборонно-безпековій сфері.
"Чи швидко чи ні вийде досягнути миру в Україні, європейські держави повинні бути обороноздатними і могти протистояти новій агресії", - підкреслив президент Франції.
Він анонсував "рішучі кроки" на позачерговому саміті лідерів ЄС 6 березня, зокрема щодо збільшення оборонних витрат і масштабних спільних інвестицій у виробництво зброї у Європі.
Макрон додав, що бачить особливу роль Франції у цьому процесі як країни з "найефективнішою армією у Європі" і ядерної держави, та зазначив, що за погодженими планами до 2030 року витрати Франції на оборону зростуть майже вдвічі, порівняно з 2017-2019 роками.
Французький лідер також сказав, що Франції доведеться робити позапланові інвестиції у сферу оборони.
Нагадаємо, 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.
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