Міністр оборони Британії їде до США: говоритиме про мир в Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вирушає з візитом до США, де збирається обговорювати, зокрема забезпечення сталого миру в Україні і зміцнення зв'язків між членами НАТО.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в уряді Британії, під час візиту 5-6 березня очільник британського оборонного відомства зустрічатиметься з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Цей візит також приурочений до завершення 50-х спільних навчань Великої Британії, США і Австралії Red Flag в штаті Невада.

Під час двосторонньої зустрічі у четвер Гілі і Гегсет обговорять план мирного врегулювання в Україні, над яким працюють США, Велика Британія, Франція і європейські союзники.

Очікується, що дискусії також стосуватимуться поглиблення британсько-американських оборонних відносин.

ЗМІ також повідомляли, що британський прем'єр Кір Стармер допоміг переконати українського президента Володимира Зеленського запропонувати "оливкову гілку" своєму американському колезі після їхньої публічної суперечки в Овальному кабінеті минулого тижня.

У вівторок прем'єр-міністр Британії поговорив телефоном із Володимиром Зеленським, щоб донести до нього "жорстку правду" і порадити, що саме Трамп повинен почути, перш ніж переговори зможуть повернутися в нормальне русло.

Незабаром після цього український лідер опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку.