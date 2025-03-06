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Міністр оборони Британії їде до США: говоритиме про мир в Україні
23:39 05.03.2025 |
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вирушає з візитом до США, де збирається обговорювати, зокрема забезпечення сталого миру в Україні і зміцнення зв'язків між членами НАТО.
Про це повідомляє пресслужба британського уряду, інформує "Європейська правда".
Як зазначили в уряді Британії, під час візиту 5-6 березня очільник британського оборонного відомства зустрічатиметься з главою Пентагону Пітом Гегсетом.
Цей візит також приурочений до завершення 50-х спільних навчань Великої Британії, США і Австралії Red Flag в штаті Невада.
Під час двосторонньої зустрічі у четвер Гілі і Гегсет обговорять план мирного врегулювання в Україні, над яким працюють США, Велика Британія, Франція і європейські союзники.
Очікується, що дискусії також стосуватимуться поглиблення британсько-американських оборонних відносин.
ЗМІ також повідомляли, що британський прем'єр Кір Стармер допоміг переконати українського президента Володимира Зеленського запропонувати "оливкову гілку" своєму американському колезі після їхньої публічної суперечки в Овальному кабінеті минулого тижня.
У вівторок прем'єр-міністр Британії поговорив телефоном із Володимиром Зеленським, щоб донести до нього "жорстку правду" і порадити, що саме Трамп повинен почути, перш ніж переговори зможуть повернутися в нормальне русло.
Незабаром після цього український лідер опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку.
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