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АНАЛІТИКА

Верховний суд США не дозволить Трампу зупинити виплати за вже виконані гуманітарні проєкти

 

Верховний суд США відмовився дозволити адміністрації президента США Дональда Трампа затримати виплати іноземним гуманітарним організаціям за роботу, яку вони вже виконали.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що суд підтвердив наказ окружного судді США Аміра Алі, який закликав адміністрацію негайно виділити фінансування підрядникам і одержувачам грантів від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Державного департаменту за їхню виконану роботу.

Спочатку це розпорядження давало адміністрації час до 26 лютого для виплати фінансування розміром майже 2 мільярди доларів.

Головний суддя Джон Робертс призупинив виконання цього наказу, щоб дати Верховному суду додатковий час для розгляду більш офіційного запиту адміністрації щодо блокування рішення Алі. У зв'язку з тим, що початковий термін минув, суд доручив Алі "уточнити, які зобов'язання має виконати уряд, щоб забезпечити дотримання тимчасового обмежувального припису, враховуючи доцільність виконання будь-яких часових рамок".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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