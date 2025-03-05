Reuters пояснив, чому РФ припинила постачання нафти в Чехію: це пов'язано із санкціями США

Нова зупинка постачання російської нафти в Чехію через трубопровід "Дружба" пов'язана з проблемами оплати, спричиненими санкціями США проти Росії, що набрали чинності 27 лютого, пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

У польського власника чеських нафтопереробних заводів Orlen виникли труднощі під час здійснення платежів на адресу Роснєфті, і через це російська сторона скасувала номінації на постачання нафти в березні.

Чеський міністр промисловості Лукаш Влчек в ефірі місцевого телебачення, не згадуючи санкції, підтвердив, що припинення постачання сталося через проблеми з оплатою.

Контракт на постачання нафти чеській компанії Orlen Unipetrol закінчується в середині 2025 року.

Чеська Республіка планує повністю перейти на альтернативний нафтопровід TAL із липня, що означатиме остаточне припинення імпорту російської нафти.