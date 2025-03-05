Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп погодився знизити тарифи на автівки з Канади й Мексики - Білий дім

 

Президент США Дональд Трамп погодився запровадити пільговий митний період на один місяць на продукцію автомобільного виробництва з Канади й Мексики, однак інші тарифи на імпорт із двох сусідніх країн до США залишаються чинними.

Про це сказала в середу під час пресбрифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми розмовляли з «великою трійкою» автодилерів. Ми забезпечимо виключення (з нових митних тарифів - ред.) на один місяць для будь-яких автомобілів, які проходять по угоді США-Мексика-Канада (USMCA)», - заявила Лівітт.

Вона також підкреслила, що «на прохання компаній, пов'язаних з USMCA, президент надає їм виняток на один місяць, щоб вони не опинилися у невигідному економічному становищі».

Лівітт також підтвердила, що президент США Дональд Трамп розмовляв у середу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За її словами, президент США був «незадоволений розмовою», хоча вона й завершилася у «дещо дружній» манері.

Речниця наголосила, що президент Трамп «продовжує захищати американський народ» від пагубного впливу фентанілу, який, за її словами, далі надходить через американсько-канадський кордон.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5782
  0,0129
 0,03
EUR
 1
 43,8775
  0,3358
 0,77

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1596  0,10 0,24 41,8046  0,08 0,20
EUR 43,5442  0,27 0,61 44,3567  0,35 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,21 0,52 41,4000  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес