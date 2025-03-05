Трамп погодився знизити тарифи на автівки з Канади й Мексики - Білий дім

Президент США Дональд Трамп погодився запровадити пільговий митний період на один місяць на продукцію автомобільного виробництва з Канади й Мексики, однак інші тарифи на імпорт із двох сусідніх країн до США залишаються чинними.

Про це сказала в середу під час пресбрифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми розмовляли з «великою трійкою» автодилерів. Ми забезпечимо виключення (з нових митних тарифів - ред.) на один місяць для будь-яких автомобілів, які проходять по угоді США-Мексика-Канада (USMCA)», - заявила Лівітт.

Вона також підкреслила, що «на прохання компаній, пов'язаних з USMCA, президент надає їм виняток на один місяць, щоб вони не опинилися у невигідному економічному становищі».

Лівітт також підтвердила, що президент США Дональд Трамп розмовляв у середу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За її словами, президент США був «незадоволений розмовою», хоча вона й завершилася у «дещо дружній» манері.

Речниця наголосила, що президент Трамп «продовжує захищати американський народ» від пагубного впливу фентанілу, який, за її словами, далі надходить через американсько-канадський кордон.