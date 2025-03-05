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Трамп погодився знизити тарифи на автівки з Канади й Мексики - Білий дім
23:16 05.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп погодився запровадити пільговий митний період на один місяць на продукцію автомобільного виробництва з Канади й Мексики, однак інші тарифи на імпорт із двох сусідніх країн до США залишаються чинними.
Про це сказала в середу під час пресбрифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми розмовляли з «великою трійкою» автодилерів. Ми забезпечимо виключення (з нових митних тарифів - ред.) на один місяць для будь-яких автомобілів, які проходять по угоді США-Мексика-Канада (USMCA)», - заявила Лівітт.
Вона також підкреслила, що «на прохання компаній, пов'язаних з USMCA, президент надає їм виняток на один місяць, щоб вони не опинилися у невигідному економічному становищі».
Лівітт також підтвердила, що президент США Дональд Трамп розмовляв у середу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За її словами, президент США був «незадоволений розмовою», хоча вона й завершилася у «дещо дружній» манері.
Речниця наголосила, що президент Трамп «продовжує захищати американський народ» від пагубного впливу фентанілу, який, за її словами, далі надходить через американсько-канадський кордон.
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