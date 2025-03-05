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Президент Панами заперечив слова Трампа про повернення каналу під контроль США
23:12 05.03.2025 |
Президент Панами Хосе Рауль Муліно заперечив слова свого американського колеги Дональда Трампа про повернення Панамського каналу під контроль США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Barron`s.
«Знову президент Трамп бреше. Панамський канал не перебуває у процесі повернення (під контроль США - ред.). Від імені Панами і усіх панамців я відкидаю цю нову образу правди і нашої гідності як нації», - написав Муліно у соцмережі Х.
Панамський канал довжиною 80 кілометрів обслуговує 5% світової морської торгівлі та 40% американських контейнерних перевезень, йдеться у матеріалі.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок президент США Дональд Трамп виступив на спільному засіданні обох палат американського Конгресу.
Серед іншого, він заявив, що США почали повертати Панамський канал під свій контроль - після того, як американський гігант з управління активами, компанія BlackRock, погодилася купити два вхідних порти до Панамського каналу у фірми з Гонконгу.
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