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АНАЛІТИКА

Президент Панами заперечив слова Трампа про повернення каналу під контроль США

 

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заперечив слова свого американського колеги Дональда Трампа про повернення Панамського каналу під контроль США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Barron`s.

«Знову президент Трамп бреше. Панамський канал не перебуває у процесі повернення (під контроль США - ред.). Від імені Панами і усіх панамців я відкидаю цю нову образу правди і нашої гідності як нації», - написав Муліно у соцмережі Х.

Панамський канал довжиною 80 кілометрів обслуговує 5% світової морської торгівлі та 40% американських контейнерних перевезень, йдеться у матеріалі.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок президент США Дональд Трамп виступив на спільному засіданні обох палат американського Конгресу.

Серед іншого, він заявив, що США почали повертати Панамський канал під свій контроль - після того, як американський гігант з управління активами, компанія BlackRock, погодилася купити два вхідних порти до Панамського каналу у фірми з Гонконгу.
Ключові теги: США, Панама
 

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