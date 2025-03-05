Китай збільшить оборонний бюджет для посилення армії та конкуренції зі США

Китай збільшить оборонний бюджет на 7,2% цього року у межах кампанії зі створення більшої та сучаснішої армії, щоб відстояти свої територіальні претензії та кинути виклик оборонному лідерству США в Азії. Про це пише Associated Press.

Військові витрати Китаю залишаються другими за величиною після США. Країна має найбільший у світі військово-морський флот.

Оборонний бюджет країни, який складає близько $245 млрд, був оголошений на Національному народному конгресі. Пентагон і багато експертів кажуть, що загальні витрати Китаю на оборону можуть бути на 40% вищими через статті, включені до інших бюджетів.

Зазначається, що збільшення оборонного бюджету країни на 7,2% є нижчим за двозначні відсоткові прирости минулих років, що відображає загальне уповільнення економіки.

Напруженість у відносинах зі США, Тайванем, Японією і сусідами, які мають взаємні претензії на критично важливе Південно-Китайське море, призводить до збільшення витрат Китаю на більш високотехнологічні військові технології.

До них належать винищувачі-невидимки, три, а незабаром і чотири авіаносці, а також широке розширення ядерного арсеналу.

Китай зазвичай пояснює збільшення бюджетних витрат проведенням навчань, технічним обслуговуванням і поліпшенням життя своїх 2 млн військовослужбовців.

Старший аналітик Інституту китаєзнавства імені Меркатора Антонія Хмайді вважає, що, зіткнувшись з уповільненням зростання, Китай, найімовірніше, надасть пріоритет ключовим стратегічним цілям, а не соціальним та економічним реформам.