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Китай збільшить оборонний бюджет для посилення армії та конкуренції зі США
18:00 05.03.2025 |
Китай збільшить оборонний бюджет на 7,2% цього року у межах кампанії зі створення більшої та сучаснішої армії, щоб відстояти свої територіальні претензії та кинути виклик оборонному лідерству США в Азії. Про це пише Associated Press.
Військові витрати Китаю залишаються другими за величиною після США. Країна має найбільший у світі військово-морський флот.
Оборонний бюджет країни, який складає близько $245 млрд, був оголошений на Національному народному конгресі. Пентагон і багато експертів кажуть, що загальні витрати Китаю на оборону можуть бути на 40% вищими через статті, включені до інших бюджетів.
Зазначається, що збільшення оборонного бюджету країни на 7,2% є нижчим за двозначні відсоткові прирости минулих років, що відображає загальне уповільнення економіки.
Напруженість у відносинах зі США, Тайванем, Японією і сусідами, які мають взаємні претензії на критично важливе Південно-Китайське море, призводить до збільшення витрат Китаю на більш високотехнологічні військові технології.
До них належать винищувачі-невидимки, три, а незабаром і чотири авіаносці, а також широке розширення ядерного арсеналу.
Китай зазвичай пояснює збільшення бюджетних витрат проведенням навчань, технічним обслуговуванням і поліпшенням життя своїх 2 млн військовослужбовців.
Старший аналітик Інституту китаєзнавства імені Меркатора Антонія Хмайді вважає, що, зіткнувшись з уповільненням зростання, Китай, найімовірніше, надасть пріоритет ключовим стратегічним цілям, а не соціальним та економічним реформам.
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