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Туреччина планує побудувати стіну на кордоні з Грецією, щоб зупинити мігрантів
17:55 05.03.2025 |
Туреччина планує побудувати 8,5-кілометрову стіну на своєму західному кордоні з Грецією, щоб запобігти проникненню мігрантів до країн-членів ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
У минулому Туреччина вже зводила стіни на кордоні з Іраном і Сирією.
"Цього року ми вперше вживемо заходів фізичної безпеки на нашому західному кордоні", - сказав журналістам Юнус Сезер, губернатор міста Едірне на північному заході Туреччини.
За його словами, спочатку планується побудувати 8,5-кілометрову стіну, але вона може бути розширена.
"Ми почнемо з кордону з Грецією, а потім продовжимо в найближчий період залежно від ситуації", - додав він.
Туреччина має 200-кілометровий спільний кордон із Грецією. У 2012 році Греція побудувала два загородження з колючого дроту заввишки три метри вздовж 11 кілометрів кордону з Туреччиною, який раніше був замінований.
Пізніше прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс пообіцяв до 2026 року простягнути його більш ніж на 100 кілометрів.
Західне узбережжя Туреччини є відправною точкою для мігрантів, які прагнуть потрапити на грецькі острови.
У 2024 році, за даними прикордонного агентства ЄС Frontex, міграційний тиск на ЄС загалом послабився, хоча кількість прибулих через атлантичний маршрут продовжила зростати.
Також варто зазначити, що благодійні організації та правозахисні групи мігрантів неодноразово звинувачували грецьку берегову охорону та поліцію в тому, що вони незаконно перешкоджають мігрантам шукати притулку, таємно повертаючи їх у турецькі води.
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