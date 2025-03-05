Російський бюджет втратив 20% нафтогазових доходів після «прощальних» санкцій Байдена, – росЗМІ

Санкції США проти експорту російської нафти, запроваджені адміністрацією Джо Байдена у січні, змусили російські нафтові компанії збільшувати знижки для покупців, що вдарило по сировинним доходам федерального бюджету Росії.





Так, у лютому до російського бюджету надійшло 771,3 млрд рублів нафтогазових доходів - це на 18% або на 156 млрд рублів менше, ніж у лютому 2023 року, пише The Moscow Times із посиланням на дані Мінфіну РФ.

На зменшення нафтогазових доходів вплинуло зниження цін на російську нафту. За даними Bloomberg, сорт Urals при відвантаженні з портів Новоросійська та Приморська наприкінці лютого коштував близько $58 за барель, тоді як російський бюджет розрахований, виходячи із ціни нафти $69,7 за барель.

Водночас з урахуванням укріплення курсу російської валюти, ціна нафти у рублях у лютому виявилася на 15% нижчою за бюджетний орієнтир і стала мінімальною з липня 2023 року: 5740 рублів за барель проти 6726 рублів, згідно з розрахунками Reuters.

Минулого року, за даними Мінфіну, російська скарбниця зібрала 11,13 трлн рублів нафтогазових доходів. Порівняно з 2023 роком їх обсяг зріс на 26%, проте все ж виявився меншим плану: спочатку у бюджет Росії закладали 11,5 трлн рублів. Бюджет-2025 російська влада заклала 10,94 трлн рублів нафтогазових доходів.

Як повідомлялося, раніше у Мінфіні РФ визнали, що дефіцит федерального бюджету Росії у 2025 році може перевищити запланований показник у випадку, якщо поточні ціни на російську нафту на рівні близько $60 за барель збережуться і надалі.

Знижки на російську нафту суттєво зросли після того, як 10 січня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії - "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть". Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.