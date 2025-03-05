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АНАЛІТИКА

Інфляція в ОЕСР у січні становила 4,7% третій місяць поспіль

 

Споживчі ціни в державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у січні збільшилися на 4,7% у річному вираженні, як і в попередні два місяці.

При цьому темпи зростання цін посилилися в 15 країнах із 38, що входять в організацію, зокрема в Литві, Австрії, Словаччині, Бельгії. Уповільнення було відзначено в 10 державах, ідеться в повідомленні.

Найвища інфляція була зафіксована в Туреччині - 42,1%, найнижча (менше 1%) - у Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Продукти харчування в ОЕСР позаминулого місяця подорожчали на 4,4% після зростання на 4,3% у грудні. Вартість енергоносіїв піднялася на 4% після підвищення на 3,8%.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) у січні становило 4,8% проти 4,9% місяцем раніше.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Наразі до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея і Японія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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