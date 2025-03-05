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Депутати Європарламенту запропонують лідерам ЄС позбавити Угорщину права голосу — Politico
17:06 05.03.2025 |
Євродепутати від партії Volt закликають позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі через її блокування важливих рішень. Вони планують подати відповідну ініціативу європейським лідерам. Про це повідомляє Politico.
За інформацією видання, запропонований план складається з дев'яти пунктів. Окрім вимоги позбавити Угорщину голосу в ЄС, депутати пропонують призначити верховну представницю ЄС із закордонних справ та політики безпеки, Каю Каллас, повноцінною міністеркою закордонних справ ЄС.
Також автори плану виступають за створення спільної європейської армії та перегляд договорів ЄС для включення нових повноважень у сфері оборони, з метою підготовки до розширення Союзу.
Угорщина неодноразово опинялася під критикою Європарламенту за порушення принципів верховенства права та демократичних стандартів. ЄС звинувачує уряд Віктора Орбана в обмеженні незалежності судової системи, свободи ЗМІ та прав громадянського суспільства. У відповідь на це Брюссель заморозив мільярди євро фінансування для Будапешта, вимагаючи виконання умов щодо зміцнення демократичних інституцій.
Водночас Угорщина використовує своє право вето для блокування важливих рішень ЄС, зокрема щодо підтримки України та санкцій проти Росії. Це викликало заклики європейських депутатів позбавити країну права голосу в Раді ЄС. Партія Volt вже ініціювала план санкцій проти Будапешта за його дії, що суперечать інтересам Євросоюзу.
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