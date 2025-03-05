Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Депутати Європарламенту запропонують лідерам ЄС позбавити Угорщину права голосу — Politico

 

Євродепутати від партії Volt закликають позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі через її блокування важливих рішень. Вони планують подати відповідну ініціативу європейським лідерам. Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, запропонований план складається з дев'яти пунктів. Окрім вимоги позбавити Угорщину голосу в ЄС, депутати пропонують призначити верховну представницю ЄС із закордонних справ та політики безпеки, Каю Каллас, повноцінною міністеркою закордонних справ ЄС.

Також автори плану виступають за створення спільної європейської армії та перегляд договорів ЄС для включення нових повноважень у сфері оборони, з метою підготовки до розширення Союзу.

Угорщина неодноразово опинялася під критикою Європарламенту за порушення принципів верховенства права та демократичних стандартів. ЄС звинувачує уряд Віктора Орбана в обмеженні незалежності судової системи, свободи ЗМІ та прав громадянського суспільства. У відповідь на це Брюссель заморозив мільярди євро фінансування для Будапешта, вимагаючи виконання умов щодо зміцнення демократичних інституцій.

Водночас Угорщина використовує своє право вето для блокування важливих рішень ЄС, зокрема щодо підтримки України та санкцій проти Росії. Це викликало заклики європейських депутатів позбавити країну права голосу в Раді ЄС. Партія Volt вже ініціювала план санкцій проти Будапешта за його дії, що суперечать інтересам Євросоюзу.
За матеріалами: Comments.ua
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5782
  0,0129
 0,03
EUR
 1
 43,8775
  0,3358
 0,77

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1596  0,10 0,24 41,8046  0,08 0,20
EUR 43,5442  0,27 0,61 44,3567  0,35 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,21 0,52 41,4000  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес