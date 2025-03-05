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У Європарламенті обговорюють створення спільної європейської армії, - Politico
16:51 05.03.2025 |
У Європарламенті обговорюють необхідність створення нових проектів для посилення безпеки ЄС. Зокрема системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Голова Європейської народної партії Манфред Вебер заявив виданню Politico, що, незважаючи на підтримку пропозиції Урсули фон дер Ляєн, Європейський Союз потребує створення додаткових "флагманських проєктів".
Ці проєкти мають продемонструвати громадянам ЄС спроможність захищати їхні інтереси, як-от європейська система протиракетної оборони або спільні ініціативи в галузі кіберзахисту, які зміцнять безпеку на континенті.
Депутати Європарламенту від загальноєвропейської партії "Вольт" надішлють лідерам ЄС план дій з 9 пунктів напередодні саміту (відбудеться 6 березня), де зокрема йдеться про створення спільної європейської армії.
Стратегічний план ЄС
Нагдаємо, що Європейська Комісія оголосила про мобілізацію 800 мільярдів євро для посилення оборонного потенціалу ЄС. З цієї суми 150 мільярдів євро буде спрямовано на фінансування виробництва сучасних засобів протиповітряної оборони та модернізацію армій країн ЄС.
Це частина стратегії, спрямованої на посилення безпеки Європи, а також створення нових механізмів кредитування для підтримки оборонних ініціатив. ЄС планує залучити приватний капітал через інвестиційні банки та бюджетні кошти для розвитку оборонної промисловості.
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