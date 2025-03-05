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АНАЛІТИКА

Армія США оснастить бронемашину JLTV лазерною системою для знешкодження мін

Армія США оснастить бронемашину JLTV лазерною системою для знешкодження мін

 

ВПС США та компанія Parsons оснастять легку тактичну машину Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) зброю спрямованої енергії (лазер) для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Військово-повітряні сили США співпрацюють із корпорацією Parsons для оснащення легкого тактичного автомобіля Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) лазерною системою знешкодження бомб Zeus 4.

Ця ініціатива є частиною програми модернізації можливостей відновлення авіабаз (RADBO), що передбачає використання транспортних засобів із лазерною технологією для нейтралізації боєприпасів, що не розірвалися.

Компанія Parsons постачатиме свою систему Zeus 4 - високоенергетичну лазерну зброю, здатну знешкоджувати до 50 типів боєприпасів, включаючи наземні міни та бомби загального призначення.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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