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Армія США оснастить бронемашину JLTV лазерною системою для знешкодження мін
15:58 05.03.2025 |
ВПС США та компанія Parsons оснастять легку тактичну машину Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) зброю спрямованої енергії (лазер) для знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Військово-повітряні сили США співпрацюють із корпорацією Parsons для оснащення легкого тактичного автомобіля Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) лазерною системою знешкодження бомб Zeus 4.
Ця ініціатива є частиною програми модернізації можливостей відновлення авіабаз (RADBO), що передбачає використання транспортних засобів із лазерною технологією для нейтралізації боєприпасів, що не розірвалися.
Компанія Parsons постачатиме свою систему Zeus 4 - високоенергетичну лазерну зброю, здатну знешкоджувати до 50 типів боєприпасів, включаючи наземні міни та бомби загального призначення.
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