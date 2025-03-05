Візит Макрона до Вашингтону «на даному етапі не розглядається» - Єлисейський палац

«Я хочу анонсувати послугу у «Дії», яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це «Дозвіл на зброю». Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті», - сказав Федоров.