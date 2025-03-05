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АНАЛІТИКА

Нові мита Трампа підвищать ціни на авто у США на 25%

 

Асоціація великих автовиробників застерегла, що нові 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін на авто у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Усі автовиробники відчують вплив цих мит на Канаду та Мексику", - заявив Джон Боццелла, глава Alliance for Automotive Innovation, яка представляє всіх основних автовиробників у США, окрім Tesla. До її членів входять General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai і Stellantis.

"Більшість прогнозує, що ціни на деякі моделі зростуть до 25%, а негативний вплив на вартість і доступність автомобілів буде відчутний майже відразу", - додав він.

Автовиробники вже заявляли, що нові мита можуть зруйнувати інтегрований виробничий ланцюг у Північній Америці, який існує понад 25 років. Деякі автозапчастини можуть перетинати кордон шість і більше разів перед остаточним складанням.

"Неможливо миттєво перенести виробництво та постачальницький ланцюг. Саме в цьому проблема: автомобільні мита можуть підвищити витрати для споживачів ще до того, як робочі місця повернуться в країну", - наголосив Боццелла.

Компанія Stellantis повідомила дилерам у вівторок, що продовжує переговори з адміністрацією Трампа щодо мит, які створять додаткове фінансове навантаження для клієнтів.

"Через високу інтеграцію галузі в Північній Америці ці мита поставлять марки Chrysler, Dodge, Jeep і Ram у невигідне становище порівняно з корейськими, японськими та європейськими виробниками", - зазначено в листі Stellantis, який опинився у розпорядженні Reuters.

Багато автовиробників зустрічалися минулого тижня з міністром торгівлі Говардом Латніком, щоб переконати адміністрацію не запроваджувати масштабні підвищення мит.

Минулого місяця генеральний директор Ford Джим Фарлі заявив, що 25% мита на імпорт із Мексики та Канади завдадуть серйозного удару по автомобільній промисловості США. "Ми бачимо величезні витрати та хаос", - сказав він.

Водночас профспілка автомобільних робітників США (UAW) підтримала дії Трампа, заявивши, що чекає на подальші тарифні рішення у квітні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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