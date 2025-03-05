Фінансові новини
- |
- 05.03.25
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нові мита Трампа підвищать ціни на авто у США на 25%
14:29 05.03.2025 |
Асоціація великих автовиробників застерегла, що нові 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін на авто у США.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Усі автовиробники відчують вплив цих мит на Канаду та Мексику", - заявив Джон Боццелла, глава Alliance for Automotive Innovation, яка представляє всіх основних автовиробників у США, окрім Tesla. До її членів входять General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai і Stellantis.
"Більшість прогнозує, що ціни на деякі моделі зростуть до 25%, а негативний вплив на вартість і доступність автомобілів буде відчутний майже відразу", - додав він.
Автовиробники вже заявляли, що нові мита можуть зруйнувати інтегрований виробничий ланцюг у Північній Америці, який існує понад 25 років. Деякі автозапчастини можуть перетинати кордон шість і більше разів перед остаточним складанням.
"Неможливо миттєво перенести виробництво та постачальницький ланцюг. Саме в цьому проблема: автомобільні мита можуть підвищити витрати для споживачів ще до того, як робочі місця повернуться в країну", - наголосив Боццелла.
Компанія Stellantis повідомила дилерам у вівторок, що продовжує переговори з адміністрацією Трампа щодо мит, які створять додаткове фінансове навантаження для клієнтів.
"Через високу інтеграцію галузі в Північній Америці ці мита поставлять марки Chrysler, Dodge, Jeep і Ram у невигідне становище порівняно з корейськими, японськими та європейськими виробниками", - зазначено в листі Stellantis, який опинився у розпорядженні Reuters.
Багато автовиробників зустрічалися минулого тижня з міністром торгівлі Говардом Латніком, щоб переконати адміністрацію не запроваджувати масштабні підвищення мит.
Минулого місяця генеральний директор Ford Джим Фарлі заявив, що 25% мита на імпорт із Мексики та Канади завдадуть серйозного удару по автомобільній промисловості США. "Ми бачимо величезні витрати та хаос", - сказав він.
Водночас профспілка автомобільних робітників США (UAW) підтримала дії Трампа, заявивши, що чекає на подальші тарифні рішення у квітні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня
|Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до мирних переговорів
|Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа
|СNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Rheinmetall налагодить ремонт німецької бронетехніки в Україні
|Нові мита Трампа підвищать ціни на авто у США на 25%
|Джерело: саміт ЄС почне предметне обговорення розміщення військових в Україні
|Глави МЗС країн НАТО проведуть зустріч вперше після повернення Трампа
|МВФ обмежить Сальвадор у купівлі та майнінгу біткоїнів задля подальшого отримання кредиту
|Путін дозволив Лукашенку відкласти виплату боргу на $800 мільйонів до 2036 року
Бізнес
|У США друкуватимуть начиння для боєприпасів на 3D-принтері
|Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів
|Продажі Tesla в Скандинавії різко падають
|ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
|Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
|Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць
|Офіційно: Microsoft закриває Skype на користь Teams