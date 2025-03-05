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АНАЛІТИКА

Глави МЗС країн НАТО проведуть зустріч вперше після повернення Трампа

 

Міністри закордонних справ країн НАТО проведуть зустріч в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 3-4 квітня.

Дату зустрічі оголосила пресслужба НАТО в середу, повідомляє "Європейська правда".

Засідання пройде під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Це буде перша зустріч очільників МЗС блоку після зміни владу у США, в ній очікується участь нового держсекретаря США Марко Рубіо.

Зустріч відбудеться напередодні саміту лідерів країн НАТО, що запланований на кінець червня в Гаазі у Нідерландах.

Вона пройде на тлі закликів президента Дональда Трампа до європейських союзників підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП - це обсяг, який на свою оборону не виділяють самі США.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому серед союзників зросли занепокоєння щодо можливого виходу США з НАТО. Напередодні кандидат Трампа у посли в НАТО пообіцяв "зміцнювати" Альянс.

Між тим екскомандувач сил НАТО вважає, що Європа має бути готовою до виходу США з Альянсу.
Ключові теги: США
 

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