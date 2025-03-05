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МВФ обмежить Сальвадор у купівлі та майнінгу біткоїнів задля подальшого отримання кредиту
14:08 05.03.2025 |
У рамках угоди розширеного фінансування для Сальвадору на суму $1,4 млрд Міжнародний валютний фонд (МВФ) висунув країні вимогу припинити «добровільне накопичення біткоїнів державним сектором». Про це йдеться у технічному меморандумі до запиту організації щодо продовження програми.
Відповідний розділ також містить умову стосовно обмеження випуску країною будь-яких видів боргових або токенізованих інструментів, які привʼязані до біткоїна або номіновані в ньому і створюють зобовʼязання для держави, а також майнінг активу.
Крім того, виконавчий директор фонду для Сальвадору Мендес Бертоло зазначив, що розширений фонд МВФ для країни покликаний «покращити управління, прозорість і стійкість, що сприятиме зміцненню довіри та зростанню потенціалу Сальвадору».
«Поки що ризики, повʼязані з біткоїном, знижуються. Влада прийняла поправки до закону про біткоїн, які уточнюють його правовий статус і виключають з нього основні характеристики законного платіжного засобу. Використання біткоїна буде добровільним, податкові платежі здійснюватимуться в доларах США, а роль державного сектору в проєкті біткоїна буде обмеженою», - відмітив Бертоло.
Раніше ми писали про те, що розмови про кредитну угоду з МВФ зʼявились у грудні 2024 року. Тоді йшла підготовка до її оформлення, яка передбачала поступку від Сальвадору щодо вимоги про обов'язкове приймання біткоїн-платежів юрособами.
Пізніше уряд Сальвадору вніс зміни до закону про першу криптовалюту у кінці січня 2025 року з метою налагодження процесу відповідності вимогам МВФ.
Очікується, що програма стимулюватиме значну додаткову фінансову підтримку з боку Світового банку, Міжамериканського банку розвитку та інших регіональних фінансових інститутів розвитку, і з часом дозволить Сальвадору знову отримати доступ до міжнародних ринків капіталу на більш вигідних умовах.
Згідно із заявою, мета угоди полягає в тому, щоб усунути можливі ризики щодо біткоїн-проєкту в Сальвадорі, відповідно до політики фонду та порад, наданих владі.
Так, зобовʼязання програми фінансування з часом обмежать участь уряду в економічних заходах, повʼязаних з біткоїном, а також операції на рівні адміністрації країни та купівлю першої криптовалюти.
Разом з тим, Сальвадор покращить регулювання та нагляд за цифровими активами, дотримуючись міжнародних стандартів, що розвиваються, зауважили в МВФ.
Незважаючи на позицію МВФ, президент Сальвадору Найіб Букеле оголосив про нову покупку біткоїнів урядом країни, кількість яких на балансі виросла до 6 100 BTC.
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