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Путін дозволив Лукашенку відкласти виплату боргу на $800 мільйонів до 2036 року
13:59 05.03.2025 |
Держдума РФ на засіданні 4 березня ратифікувала два документи про внесення змін до укладених раніше російсько-білоруських угод.
Ці документи стосуються відстрочення виплат Білорусі за отриманими раніше російськими державними кредитами, повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
Йдеться про угоду між урядами Білорусі та Росії щодо зміни умов окремих міжурядових угод, підписану у Москві 25 квітня 2024 року, а також протокол, підписаний у Москві 11 липня 2024 року, яким вносяться зміни до угоди від 25 квітня 2024 року.
Представляючи документи у Держдумі, заступник міністра фінансів РФ Володимир Количев пояснив, що угода та протокол підписані на виконання особистого доручення Володимира Путіна, а їхня ратифікація дозволить зменшити видатки білоруського бюджету на погашення боргів перед Росією.
За їхніми умовами, Росія дозволила відкласти виплату боргів перед РФ на загальну суму близько $800 мільйонів, які Білорусь мала сплатити у 2024 році, на 7-12 років - до 2024 років.
"Угодою передбачено зміни умов російсько-білоруських міжурядових угод, відповідно до яких уряд РФ надав державні кредити уряду Республіки Білорусь. Положення угоди та протоколу конфіденційні", - додав заступник голови Комітету Держдуми у справах СНД Артем Туров.
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