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Євросоюз залишить в силі ще на два роки правило щодо заповнення газосховищ на 90%
13:51 05.03.2025 |
Європейська комісія запропонувала залишити в силі ще на два роки правило щодо заповнення сховищ газом на 90% перед кожним опалювальним сезоном, яке ввели у червні 2022 року під час розпалу енергетичної кризи. Влада ЄС вважає, що воно себе повністю виправдало.
"Газові сховища захистили громадян Європейського Союзу від ризиків перебою з постачанням, і саме тому вкрай важливо продовжувати використовувати цей інструмент. Проте державам-членам потрібна достатня гнучкість, щоб заповнювати сховища протягом літа за найсприятливіших умов. Сьогодні ми рекомендуємо таку гнучкість, щоб запобігти викривленням ринку в поточній ситуації та зменшити напруження на ринку", - сказав єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен.
Пропозицію Єврокомісії мають погодити Європейський парламент та Рада Євросоюзу.
Цільові показники заповнення європейських газосховищ у 2022 році ввели строком на три роки.
Проте газовий ринок залишається напруженим, глобальна конкуренція за постачання зрідженого газу посилилась, а волатильність цін, особливо цієї зими, нікуди не зникла - все це свідчить про необхідність продовження газового регламенту, вважає Єврокомісія.
Тому вона пропонує тимчасово продовжити регламент до кінця 2027 року для збереження передбачуваності на ринку.
У майбутньому може бути розроблені постійні законодавчі механізми.
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