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В Україні перебуває бізнес-місія з Японії - посол
12:40 05.03.2025 |
До України прибула бізнес-місія Міністерства землі й транспорту Японії для зустрічей з українськими посадовцями і лідерами бізнесу.
Про це заявив посол Японії в Україні Масаші Накаґоме на 5-му форумі «Україна - Японія», організованому Центром «Нова Європа», передає кореспондент Укрінформу.
«Я радий оголосити, що прямо зараз бізнес-місія від Міністерства землі та транспорту Японії перебуває в Україні. Вони прибули цього ранку і збираються зустрітися з українськими офіційними особами і бізнес-лідерами для подальшого зміцнення нашої економічної співпраці", - сказав дипломат.
Накаґоме висловив переконання, що Україна і Японія зможуть поглибити партнерство у 2025 році, зокрема на майбутній Конференції з питань протимінної діяльності в Токіо восени та на Всесвітній виставці в Осаці.
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