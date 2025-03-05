В Україні перебуває бізнес-місія з Японії - посол

До України прибула бізнес-місія Міністерства землі й транспорту Японії для зустрічей з українськими посадовцями і лідерами бізнесу.

Про це заявив посол Японії в Україні Масаші Накаґоме на 5-му форумі «Україна - Японія», організованому Центром «Нова Європа», передає кореспондент Укрінформу.

«Я радий оголосити, що прямо зараз бізнес-місія від Міністерства землі та транспорту Японії перебуває в Україні. Вони прибули цього ранку і збираються зустрітися з українськими офіційними особами і бізнес-лідерами для подальшого зміцнення нашої економічної співпраці", - сказав дипломат.

Накаґоме висловив переконання, що Україна і Японія зможуть поглибити партнерство у 2025 році, зокрема на майбутній Конференції з питань протимінної діяльності в Токіо восени та на Всесвітній виставці в Осаці.