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Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів
12:08 05.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські законодавці мають скасувати ухвалений у 2022 році двопартійний закон про виділення $52,7 млрд субсидій на виробництво напівпровідникових чипів і направити ці кошти на зменшення державного боргу.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Ваш закон про чипи - це жахливий, просто жахливий закон. Ми даємо сотні мільярдів доларів, і це нічого не означає. Вони беруть наші гроші і не витрачають їх", - сказав Трамп у виступі в Конгресі. "Вам слід позбутися цього закону, а що залишиться, пане Спікере, використати для скорочення боргу".
Закон про чипи та науку (CHIPS and Science Act), підписаний президентом Джо Байденом у серпні 2022 року, передбачав $39 млрд субсидій для американського виробництва напівпровідників і суміжних компонентів, а також $75 млрд державних кредитних гарантій.
Ці заяви стали найжорсткішою критикою закону про чипи з боку Трампа. "Нам не потрібно давати їм гроші", - сказав він, припустивши, що для залучення виробників достатньо скасування нових мит, без державних субсидій.
Міністр торгівлі Говард Латнік позитивно відгукувався про цю програму, але раніше заявляв, що хоче переглянути рішення щодо грантів, ухвалені за Байдена.
Його попередниця, міністр торгівлі Джина Раймондо, за часів Байдена переконала п'ять провідних світових виробників напівпровідників збудувати заводи у США завдяки державним грантам, щоб зменшити ризики для національної безпеки через імпортні чипи.
У фінальні тижні адміністрації Байдена Міністерство торгівлі затвердило понад $33 млрд субсидій, зокрема $4,745 млрд для південнокорейської Samsung, до $7,86 млрд для Intel, $6,6 млрд для тайванської TSMC і $6,1 млрд для Micron.
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