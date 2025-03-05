Bild: у Німеччині вивчають, як не допустити відродження Nord Stream за угодою РФ і США

В уряді Німеччини нібито вивчають важелі, які є у нього, щоб запобігти введенню в експлуатацію "Північних потоків", що може начебто статися внаслідок домовленостей між Росією та США у контексті мирного врегулювання в Україні.

Про це пише німецький таблоїд Bild, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел видання у німецьких урядових колах, чутки про угоду між США і Росією щодо поставок газу до Європи ходять вже давно. Вони кажуть, що це "реалістичний сценарій", тож наразі Німеччина "інтенсивно вивчає, які важелі вона має у своєму розпорядженні, щоб запобігти поверненню Nord Stream 2".

Як з'ясували видання Bild та Financial Times, між представниками Росії та США вже кілька тижнів тривають таємні переговори про нібито потенційну купівлю американськими інвесторами пошкодженого газопроводу через Балтійське море.

Кілька незалежних джерел підтвердили Bild в останні тижні, що колишній посол США в Берліні Річард Гренелл брав участь у таких таємних переговорах. Видання звернулося з цього приводу до Гренелла в лютому, на що він відповів: "Давайте, публікуйте, що я причетний до цієї дикої історії".

Гренелл образив репортера як "недоумкуватого" (crackpot). Тепер Гренелл стверджує, що видання ніколи не зверталося до нього з цього приводу і називає публікацію "фейковою новиною".

Родеріх Кізеветтер, експерт із закордонних справ партії ХДС, яка очолить наступний уряд Німеччини, прокоментував, що "продаж російського газу під маркою США символічно зміцнив би духовний зв'язок між Трампом і його прихильниками MAGA та кремлівською системою".

"Nord Stream ніколи не може бути частиною миру і не сприятиме мирним переговорам, скоріше навпаки", - заявив Кізеветтер.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну три з чотирьох труб "Північного потоку" були зруйновані в результаті диверсійної атаки. Експерти вважають, що їх ремонт коштуватиме понад пів мільярда євро.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек з цього приводу відзначив, що незалежність від російського газу "має стратегічне значення для німецького уряду з точки зору політики безпеки".

Рене Домке, член комітету з розслідування щодо "Північного потоку" в Мекленбурзі-Передній Померанії від Вільної демократичної партії заявив, що це "історія з абсурду", оскільки спочатку був створений фонд спеціально для того, щоб обійти санкції США, "а тепер американці хочуть заволодіти трубопроводом".

Нагадаємо, видання FT повідомило, що колишній керівник компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, особисто знайомий із Владіміром Путіним, запропонував США перезапустити "Північний потік-2" за їхньої участі.

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт відбудови Nord Stream не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.