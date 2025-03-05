Бербок відмовилася від ролі лідера групи «Зелених» у Бундестазі

Чинна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не претендує на лідерство в парламентській групі "Зелених".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Spіegel, яке ознайомилося з відповідним листом Бербок до парламентської групи та регіонального об'єднання Зелених у Бранденбурзі.

Анналена Бербок не хоче займати керівну посаду в парламентській групі "Зелених" з особистих причин.

Бербок розглядалася як новий співлідер групи. "Після років, проведених на високій швидкості", вона хотіла кілька днів подумати про те, "що цей момент означає для мене і моєї сім'ї", сказала вона.

Міністерка жінка пише, що вона несе політичну відповідальність за "Зелених" з 2008 року: "Протягом усього цього часу я завжди віддавала всі свої сили".

"У той же час, ці інтенсивні роки мали і особисту ціну. Тому з особистих причин я вирішила зробити крок назад від яскравого світла прожекторів і не претендувати на керівну посаду в парламентській групі". Бербок вже прийняла своє місце в Бундестазі.

У листопаді Бербок та її чоловік Даніель Холефляйш оголосили про своє розлучення. Вони обоє хочуть продовжувати піклуватися про своїх двох доньок, яким зараз 9 і 13 років, разом. Сім'я також хоче продовжувати жити в їхньому спільному будинку в Потсдамі.

Наразі Бербок є міністром закордонних справ в уряді меншості, що йде у відставку, і цю посаду вона дуже хотіла б зберегти. У ніч виборів вона все ще вважалася ймовірним новим лідером парламентської фракції "Зелених", поряд з Катаріною Дрьоге, яка представляє ліве крило. Тепер Дрьоге та її співголова Брітта Гассельманн, яку щойно затвердили на посаді на тимчасовій основі, ймовірно, продовжать очолювати парламентську групу разом. Обидві вони близькі до Бербок.