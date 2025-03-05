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У Нідерландах хочуть обмежити доступ до соцмереж дітям до 15 років
10:40 05.03.2025 |
Палата представників Нідерландів підтримала встановлення мінімального віку 15 років для користувачів соцмереж.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AD.
"Необхідно встановити мінімальний вік для користування соціальними мережами, ймовірно, від 15 років. Більшість членів Палати представників у вівторок проголосували за таку пропозицію партії D66. Ця партія закликає уряд встановити вікові обмеження для таких платформ, як Facebook, Instagram, TikTok і Snapchat", - йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що таке обмеження віку буде ефективним лише за умови верифікації, а це є складним завданням, оскільки незрозуміло, хто і як має перевіряти вік користувачів.
На думку депутатки D66 Ханнеке ван дер Верф, залежності дітей від впливу соцмереж має бути покладено край.
Обмеження має бути спрямоване на захист молоді від негативного впливу онлайн-контенту та забезпечення їхньої безпеки в інтернеті.
Тим часом уряд Нідерландів ще тільки планує розробити механізми контролю та забезпечення дотримання нового вікового обмеження, йдеться у повідомленні.
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