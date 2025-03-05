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АНАЛІТИКА

Іспанія погодилася передати контроль над кордонами Каталонії

 

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодився передати контроль над кордонами та міграцією силам безпеки регіону Каталонія.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Соціалістична партія Санчеса і каталонська група за незалежність Junts per Catalunya оголосили про угоду у вівторок і заявили, що подали відповідний законопроєкт до парламенту, який має його затвердити. Згідно з угодою, поліція Каталонії охоронятиме аеропорти, порти і «критичні зони» у співпраці з національними збройними силами. Регіональна адміністрація також керуватиме міграцією та депортаціями.

Ця угода була давньою вимогою сепаратистів і слугує для посилення підтримки Санчеса в парламенті, оскільки йому доводиться вести переговори з вісьмома партіями, коли він намагається ухвалити закон.

Прем'єр-міністр пішов на поступки для Junts та сепаратистської партії ERC після того, як вибори, які не відбулися у середині 2013 року, залишили його на чолі коаліційного уряду меншості, який значною мірою покладається на їхні голоси.

Угода з Junts викликала обурення опозиції, а лідер консервативної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо назвав її «безпрецедентним» приниженням.

Іспанія має одну з найбільш децентралізованих адміністрацій у світі, влада у таких сферах, як охорона здоров'я та освіта, передана регіональним урядам. Деякі регіони, такі, як Каталонія та Країна Басків, отримали більше повноважень, ніж інші.
Ключові теги: Іспанія
 

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