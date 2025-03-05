Фінансові новини
- |
- 05.03.25
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайське посольство зробило заяву після підвищення мит з боку США
10:03 05.03.2025 |
США підвищили мита на китайські товари з 10% до 20%. Китайське посольство в США заявило, що готове боротися до кінця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Китайське посольство в США зробило різку заяву після підвищення американських мит на китайські товари. Вашингтон вирішив збільшити тарифи на імпорт з 10% до 20%, що викликало жорстку реакцію Пекіна.
"Якщо США хочуть війни, будь то тарифна війна, торгова війна або будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця", - йдеться в офіційному повідомленні посольства КНР у соцмережах.
Заява була опублікована в момент, коли Дональд Трамп завершував свою промову щодо економічної політики. Вона стала відповіддю економічного протистояння між двома найбільшими економіками світу.
Підвищення мит
Нагадаємо що нові 25%-ві мита, запроваджені Трампом на товари з Мексики та Канади, а також підвищення мит на китайські товари до 20%, набули чинності 4 березня.
У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення 25%-вих мит на американські товари загальною вартістю 30 млрд канадських доларів. Вони залишатимуться в силі, поки Вашингтон не скасує власні обмеження проти Канади.
Ця сума є частиною ширшого заходу у відповідь, що охоплює імпорт зі США на 155 млрд канадських доларів. Решта 125 млрд будуть обкладені митами після 21-денної консультації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня
|Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до мирних переговорів
|Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа
|СNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Японія зацікавлена в імпорті української агропродукції для ресторанів
|В Україні перебуває бізнес-місія з Японії - посол
|Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів
|Bild: у Німеччині вивчають, як не допустити відродження Nord Stream за угодою РФ і США
|Бербок відмовилася від ролі лідера групи «Зелених» у Бундестазі
|Британія прискорить укладання контрактів на оборону
Бізнес
|Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів
|Продажі Tesla в Скандинавії різко падають
|ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
|Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
|Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць
|Офіційно: Microsoft закриває Skype на користь Teams
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»