Китайське посольство зробило заяву після підвищення мит з боку США

США підвищили мита на китайські товари з 10% до 20%. Китайське посольство в США заявило, що готове боротися до кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Китайське посольство в США зробило різку заяву після підвищення американських мит на китайські товари. Вашингтон вирішив збільшити тарифи на імпорт з 10% до 20%, що викликало жорстку реакцію Пекіна.

"Якщо США хочуть війни, будь то тарифна війна, торгова війна або будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця", - йдеться в офіційному повідомленні посольства КНР у соцмережах.

Заява була опублікована в момент, коли Дональд Трамп завершував свою промову щодо економічної політики. Вона стала відповіддю економічного протистояння між двома найбільшими економіками світу.

Підвищення мит

Нагадаємо що нові 25%-ві мита, запроваджені Трампом на товари з Мексики та Канади, а також підвищення мит на китайські товари до 20%, набули чинності 4 березня.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення 25%-вих мит на американські товари загальною вартістю 30 млрд канадських доларів. Вони залишатимуться в силі, поки Вашингтон не скасує власні обмеження проти Канади.

Ця сума є частиною ширшого заходу у відповідь, що охоплює імпорт зі США на 155 млрд канадських доларів. Решта 125 млрд будуть обкладені митами після 21-денної консультації.