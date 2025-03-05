В ЄС планують розглянути трибунал для Путіна за злочини війни

Рада юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу днями обговорить трибунал для російського диктатора Володимира Путіна. В ЄС хочуть притягнути голову Кремля до відповідальності за воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської Ради.

Однією з тем засідання Євроради 7 березня стане питання про створення трибуналу для Путіна. Зокрема, заплановане продовження обговорення подолання безкарності за злочини, скоєні під час війни в Україні.

Крім того, на порядку денному зустрічі буде стояти пропозиція щодо гармонізації законодавства про неплатоспроможність, що має на меті стимулювати інвестиції на єдиному ринку ЄС.

Міністри юстиції обговорять верховенство права, як основи демократії та подальші кроки для його зміцнення у країнах-членах.

Ще одним важливим питанням зустрічі стане обговорення Хартії ЄС про основні права. Зокрема, стосовно фінансування фундаментальних прав у рамках річного звіту Європейської Комісії.