Майбутня коаліція у ФРН: ХДС/ХСС і СДПН погодили фінпитання

Блок консервативних партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС), який переміг на виборах до Бундестагу, а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) на попередніх переговорах про утворення коаліції погодили фінансові питання.

Після багатогодинних обговорень лідер ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) заявив ввечері у вівторок, 4 березня, що потенційні коаліційні партнери мають намір виділити 500 мільярдів євро протягом десяти років на інвестиції в інфраструктуру через новий спеціальний фонд.

100 мільярдів євро з них будуть надані федеральним землям, заявив лідер СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) на спільній пресконференції з лідером ХСС Маркусом Зедером (Markus Söder) та співголовою СДПН Заскією Ескен (Saskia Esken). З огляду на нову ситуацію із загрозами, Мерц сказав на тему Бундесверу: "Ми більше не будемо підпорядковувати всі витрати, що перевищують один відсоток валового внутрішнього продукту, чинним борговим правилам, тож зможемо інвестувати в безпеку набагато більше, ніж сьогодні".

Крім того, до кінця 2025 року правила "боргового гальма" будуть змінені так, що федеральні землі також зможуть запозичувати до 0,35 відсотка ВВП.

"Це сигнал друзям і ворогам, - наголосив прем'єр Баварії Зедер. - Німеччина тут. Німеччина не відступає". Німеччина робитиме все, що потрібно, що захищати країну і посилювати її, наголосив Зедер.

Ескен при цьому зауважила, що коаліція ще не сформована, але ХДС/ХСС і СДПН взяли рішучий курс на цих попередніх переговорах.

Так звані зондувальні переговори продовжаться у четвер та п'ятницю. Ітиметься про бюджет, міграцію та внутрішню безпеку. Мерц вкотре наголосив, що прагне досягти домовленостей з СДПН якомога скоріше.