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Трамп заявив, що США отримають Гренландію «так чи інакше»
09:13 05.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп підтвердив свою зацікавленість у тому, щоб Гренландія відійшла під контроль Сполучених Штатів.
Про це він сказав у зверненні до Конгресу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
У своїй промові Трамп сказав, що у нього є послання для народу Гренландії.
"Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє власне майбутнє, і якщо ви вирішите, ми привітаємо вас у Сполучених Штатах Америки", - сказав Трамп.
Він сказав, що це "дуже великий шматок землі" з "дуже маленьким за чисельністю населенням", і що він "дуже, дуже важливий для військової безпеки".
"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки і навіть для міжнародної безпеки. Ми працюємо з усіма зацікавленими сторонами, щоб спробувати отримати її... Я думаю, що ми її отримаємо. Так чи інакше ми її отримаємо", - заявив президент США, що викликало сміх у американських законодавців у залі.
"Ми забезпечимо вам безпеку, ми зробимо вас багатими, і разом ми піднімемо Гренландію до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше", - додав президент США.
Опитування громадської думки свідчать, що більшість гренландців - проти приєднання до США, хоча більшість виступає за можливу незалежність від Данії.
Нагадаємо, 11 березня на Гренландії відбудуться вибори до законодавчого органу острова.
Напередодні виборів розвідка Данії заявила, що відстежує можливе іноземне втручання у вибори в Гренланді.
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