США можуть пом’якшити тарифи щодо Мексики і Канади наступного дня після введення

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що адміністрація Трампа може оголосити про зниження тарифів на мексиканські та канадські товари вже в середу.

Про це він заявив у вівторок в інтерв'ю Fox Business, пише "Європейська правда".

Міністр сказав, що "і мексиканці, і канадці" весь день говорили з ним по телефону, намагаючись показати, що вони "будуть працювати краще".

"Президент слухає, тому що ви знаєте, що він дуже, дуже справедливий і дуже розумний... Тому я думаю, що він домовиться з ними - це не буде пауза, нічого подібного, але я думаю, що він з'ясує: ви робите більше, і я піду вам назустріч, і ми, ймовірно, оголосимо про це завтра", - заявив міністр.

Лутнік не сказав прямо, які дії президент Дональд Трамп розглядає після введення всеохоплюючих тарифів на товари з Канади і Мексики.

Міністр також відкинув думку про те, що тарифи будуть повністю скасовані, натомість вказавши на торговий пакт між США, Мексикою та Канадою, укладений під час першого терміну Трампа.

"Якщо ви живете за цими правилами, то президент розглядає можливість надання вам послаблень. Якщо ви не жили за цими правилами, що ж, тоді вам доведеться платити мита", - заявив він.

Коментарі Лутніка стали першим публічним сигналом від команди Трампа з моменту введення мит про те, що президент, можливо, вагається щодо свого рішення.

Нагадаємо, з 4 березня Дональд Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь глава уряду Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

А канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".