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Трюдо оголосив про мита щодо американських товарів і скаргу на США в СОТ
23:41 04.03.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму 155 мільярдів доларів у відповідь на аналогічне рішення президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трюдо наводить CNN.
За його словами, для запровадження Трампом тарифів щодо кандських товарів не було "абсолютно ніякого виправдання або необхідності".
"Сполучені Штати розв'язали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга. Водночас вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, умиротворяючи Владіміра Путіна - брехливого, кривавого диктатора", - сказав прем'єр-міністр Канади.
Трюдо пояснив, що тарифи на товари зі США на суму 30 мільярдів доларів буде запроваджено негайно, а на решту товарів на суму 125 мільярдів доларів - через 21 день.
"Канадці розумні та ввічливі. Але ми не відступимо від боротьби. Не тоді, коли на карту поставлена наша країна і благополуччя кожного її жителя", - сказав він.
Трюдо також додав, що Канада подасть скаргу до Світової організації торгівлі, а поки "наші тарифи залишаться чинними доти, доки тарифи США не будуть скасовані, і ні хвилиною раніше".
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