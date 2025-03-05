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Трюдо: Трамп хоче повного краху економіки Канади, щоб легше анексувати її
23:30 04.03.2025 |
Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що впроваджуючи свої мита, президент США Дональд Трамп хоче побачити крах економіки Канади, щоб потім анексувати її.
Про це він сказав на пресконференції щодо тарифів на американські товари, повідомляє "Європейська правда".
Трюдо, зокрема, спростував твердження Трампа про те, що в Канаді не функціонує жоден американський банк, зазначивши, що на території країни діють 16 банків США з активами на суму близько 113 мільярдів доларів.
"Це приклад того, що він (Трамп - Ред.) не може зрозуміти, чого він хоче", - сказав прем'єр Канади.
Він також додав, що виправдання цих тарифів кризою з фентанілом "є повністю фальшивим, повністю необґрунтованим, повністю неправдивим".
"Ми повинні повернутися до того, що він (Трамп - Ред.) неодноразово говорив, що він хоче побачити повний крах канадської економіки, тому що так буде легше анексувати нас", - підкреслив Трюдо.
Водночас він додав, що "цього ніколи не станеться" і Канада "ніколи не стане 51-м штатом".
При цьому Трюдо визнав, що дії Трампа можуть завдати шкоди канадській економіці.
"Але він швидко дізнається, як і американські сім'ї дізнаються, що це зашкодить людям по обидва боки кордону. Американці втратять роботу, вони платитимуть більше за продукти, за газ, за автомобілі, за будинки, бо ми завжди домагалися найкращих результатів, коли працювали разом", - резюмував очільник уряду Канади.
Нагадаємо, Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв чинні 10% мита на імпорт з Китаю до 20%.
У відповідь Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.
Також нещодавно Трамп вчергове запропонував Канаді стати "51-м штатом" і назвав прем'єр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором".
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