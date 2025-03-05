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Якщо Канада введе мита у відповідь на мита США, то США знову дзеркально їх підвищать – Трамп
23:25 04.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп, який ввів з вівторка 25% мита на канадські товари (окрім нафти, для якої мито 10%), погрожує Канаді й надалі підвищувати ці мита, якщо Канада вдасться до введення мит на американські товари у відповідь.
"Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він запровадить відповідні мита проти США, наш тариф у відповідь негайно збільшиться на таку саму суму!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth у вівторок.
Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи введення США 25%-них митних зборів практично на весь імпорт із Канади, назвав ці дії "початком торговельної війни" "У той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, заспокоюючи Володимира Путіна - брехливого диктатора-вбивцю", - сказав Трюдо в Оттаві.
В свою чергу, Канада запровадила імпортне мито в розмірі 25% на вироблену в США продукцію загальною вартістю $155 млрд. З 4 березня починають діяти мита на товари на суму $30 млрд, а через 21 день - на решту $125 млрд.
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